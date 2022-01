Każdej doby korzysta z niego 55 tysięcy pasażerów. Według ratusza to najbardziej efektywny buspas w stolicy

Buspas na Trasie Łazienkowskiej działa w obu kierunkach już od wielu lat. Jego długość to 6,7 km na odcinku od Ostrobramskiej do Grójeckiej. W przeciwnym kierunku jest nieco dłuższy, bo wytyczono go od ul. Szczęśliwickiej do Kanału Gocławskiego. Ratusz wskazuje, że to najbardziej efektywny buspas w stolicy.

"W szczytach komunikacyjnych pomiędzy przystankami Saska a pl. Na Rozdrożu przejeżdża, w jednym kierunku, ponad 60 pojazdów WTP na godzinę czyli autobus jedzie częściej niż co minutę" - wylicza ratusz. Poza godzinami szczytu i weekendy autobusów jest nieco mniej - około 40 na godzinę. "W szczycie komunikacyjnym, zarówno porannym jak i południowym, w obie strony podróżuje około 10 tysięcy osób w ciągu godziny. W ciągu doby jest to ponad 55 tysięcy pasażerów, którzy wiedzą, że tu nie utkną w korku" - poinformowali w komunikacie urzędnicy.

Buspasy na czas przebudowy Trasy Łazienkowskiej

Będą kolejne buspasy

Powyższe buspasy stanowią elementy tymczasowej organizacji ruchu. W ubiegłym roku stołeczny ratusz zapowiadał wprowadzenie kilku nowych stałych buspasów. Nie wskazano jednak daty ich wytyczenia. Buspasy są planowane na : Modlińskiej – na odcinku od ulicy Aluzyjnej do Światowida, w jednym kierunku, o długości ok. 4 kilometrów; Czerniakowskiej – na odcinku od Witosa do ulicy Łazienkowskiej, w obu kierunkach, o łącznej długości ok. 5 kilometrów, Puławskiej – na odcinku od ulicy Dolina Służewiecka do granic miasta, w obu kierunkach, o łącznej długości ok. 15 kilometrów.