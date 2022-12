"Niekontrolowane upadki na wznak mogą mieć tragiczne skutki"

Ratownik medyczny Maciej Koperski opowiedział o trudnym poranku w stolicy, kiedy ulice i chodniki pokryła gołoledź. Jak ocenił, wtorek był jednym z najcięższych dni dla szpitalnych oddziałów ratunkowych i załóg pogotowia. - Niekontrolowane upadki na wznak, kiedy dochodzi do urazu głowy mogą mieć tragiczne skutki, czego jawnym przykładem była ostatnia sytuacja - powiedział, nawiązując do wypadku pieszego na Pradze Północ.

Wtorkowy poranek był szczególnie trudny dla mieszkańców. Po nagłym ociepleniu nawierzchnie chodników pozamarzały, co spowodowało pojawienie się gołoledzi. Warszawiacy z trudem poruszali się po mieście. Dochodziło do niebezpiecznych upadków. Tragicznie poranne wyjście zakończyło się dla pieszego na Pradze Północ. Na zbiegu ulic Targowej z Kłopotowskiego 38-letni wywrócił się na chodnik i prawdopodobnie uderzył o niego głową, zmarł na miejscu.

Przypomnijmy, że z danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że tylko do godziny 13 we wtorek do dyspozytorni medycznej, obsługującej Warszawę i powiaty ościenne, wpłynęło 1300 zgłoszeń. To więcej niż średnio dociera tam w ciągu pełnej doby. O poranku 80 procent z nich dotyczyło właśnie urazów, co potwierdzają także obserwacje ratownika.