Ratownik "Borkoś" wraca na stołeczne ulice. Motoambulans zamieni na samochód

Jak opowiadał Marcin Borkowski w rozmowie z Arturem Węgrzynowiczem z tvnwarszawa.pl, charakterystyczny skuter zamieni na osobowego nissana x trail. Ratownik przyznał, że jego prawa ręka nie jest jeszcze do końca sprawna po wypadku, ale auto jest wyposażone w automatyczną skrzynię biegów, która pozwoli mu na bezpieczne prowadzenie. Ponadto samochód jest przystosowany do wymagań auta uprzywilejowanego. Niebawem zyska odpowiednie oznakowanie. Jak mówił "Borkoś", pojemne auto daje również możliwość zabrania większej ilości sprzętu medycznego, jest także bezpieczniejsze niż motoambulans dla samego ratownika,

Ambulans szybkiego reagowania

Ale to nie jedyny pojazd, który "Borkoś" będzie mieć do dyspozycji, po tym jak wróci do wolontariackiej aktywności. Trwają testy pojazdu elektrycznego firmy Triggo, który Borkowski nazwał "ambulansem szybkiego reagowania". "Borkoś" pracuje nad jego przystosowaniem do wymagań pojazdu ratowniczego. Pierwsza jazda próbna odbyła się w poniedziałek 4 kwietnia na torze pod Łodzią. Ratownik zapoznał się z charakterystyką prowadzenia pojazdu oraz jego obsługą.