Ratownicy ostrzegają: we wrześniu będzie paraliż. W ramach protestu odchodzą z pracy i biorą urlopy

Ratownicy medyczni protestują przeciwko niskim wynagrodzeniom i złym warunkom pracy. Jedni odchodzą z pracy, inni idą na zwolnienia lekarskie. Ostrzegają, że we wrześniu może dojść do sytuacji, gdy karetki nie wyjadą do pacjentów, bo nie będzie miał kto w nich dyżurować. Akcja protestacyjna toczy się na terenie całego kraju, dołączyli do niej między innymi ratownicy z Warszawy. Materiał Karoliny Bałuc z programu "Polska i Świat".

Niedługo, może się okazać, że ludzi, którzy na co dzień ratują życie, po prostu w karetkach nie będzie. - Ratownicy odchodzą z pracy, rozwiązują umowy, albo gruntownie się badają i idą na zwolnienia lekarskie - opisuje sytuację Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. To forma protestu, którego celem jest walka o lepsze warunki pracy i wyższe wynagrodzenia. Ratownicy czują, że zarabiają za mało, choć ich praca wiąże się z narażaniem swojego życia i zdrowia, ponoszą odpowiedzialność za życie całego społeczeństwa.

Mówią wprost: szykuje się sytuacja, gdy karetki nie wyjadą do chorych. - Postanowiliśmy odpocząć, wykorzystać możliwości kontraktowe i tak się złożyło, że wszyscy na początku września chcą odpocząć - zapowiada Michał Fedorowicz, ratownik medyczny z Warszawy. - Będzie paraliż, ponieważ prośby o rozmowy o podniesienie stawki podpisało w ciągu trzech dni 300 pracowników. To pokazuje skalę. Ilu osób nie będzie w połowie września albo od połowy września? Tego nie wiemy - dodaje.

Domagają się wyższych pensji

Ratownicy oczekują konkretnych rozwiązań i podwyżek. Choć od czerwca nie dostają już dodatków covidowych, to wciąż ciężko pracują. Jeden z warszawskich ratowników Maciej Koperski wskazuje, że często jest to około 350-400 godzin w miesiącu.

Kto odpowiada za wysokość wynagrodzeń?

- My nie mamy możliwości, żeby sobie co jakiś czas te stawki zmieniać, dlatego, że dochodzimy do punktu, gdzie będziemy musieli zdecydować, czy zakupimy leki, czy zakupimy paliwo. Decyzja leży po stronie ministerstwa. To oni mają pieniądze i to oni te pieniądze przyznają - mówi Piotr Owczarski, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Medycznego "Meditrans" w Warszawie.