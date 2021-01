Stołeczni ratownicy wciąż nie dostali dodatków covidowych do pensji. "Irytacja jest ogromna"

Ratownicy pogotowia nie otrzymali jeszcze dodatków covidowych za pracę w listopadzie i grudniu. Medycy są mocno zaniepokojeni tą sytuacją, bo mieli otrzymać pieniądze przed świętami. Mazowiecki Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia, że dokumenty medyków dotarły do nich z Meditransu 23 grudnia, jednak wymagały uzupełnienia, stąd opóźnienie w wypłatach.

Za poleceniem ministra zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia przyznaje grupie medyków wynagrodzenie za pracę w związku ze zwalczeniem epidemii. Najpierw otrzymały je osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, natomiast od 1 listopada dodatkowe wynagrodzenie przysługuje także między innymi osobom pracującym w ratownictwie medycznym. Dokładnie chodzi o dodatkowe 100 procent do wynagrodzenia.

"Po zaksięgowaniu środków natychmiast uruchomimy wypłaty"

Na to, że pieniądze wypłacane w ramach dodatku covidowego płyną bezpośrednio z NFZ, zwraca nam uwagę rzecznik warszawskiego pogotowia Piotr Owczarski. - Wypłata dodatkowych środków finansowych medykom na podstawie odrębnej umowy z NFZ wymaga uruchomienia dodatkowych środków na ten cel, którymi dysponuje wyłącznie Narodowy Fundusz Zdrowia. To ta instytucja finansuje naszą działalność - zaznaczył Owczarski i dodał, że Meditrans dysponuje budżetem, który jest bardzo szczegółowo rozplanowany: - Dyrekcja nie ma możliwości dowolnego przesuwania środków. Nie dysponujemy też środkami na pokrycie dodatkowych zobowiązań.

Meditrans deklaruje jednak, że problem został już rozwiązany i medycy powinni spodziewać się pieniędzy w najbliższych dniach. - Dopiero dzisiaj, to jest 4 stycznia 2021 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia wyraził zgodę na wystawienie faktury na dodatki covidowe dla ratowników medycznych. Z deklaracji NFZ wynika, że przekazanie środków na ich wypłatę nastąpi w ciągu trzech dni. Oznacza to, że najpóźniej 7 stycznia środki powinny wpłynąć na konto Meditrans - przekazał Owczarski.

NFZ nie przelewa jednak pieniędzy bezpośrednio na konto ratowników, lecz do Meditransu. - Po zaksięgowaniu środków natychmiast uruchomimy wypłaty. Nasz dział zajmujący się wypłatą środków jest postawiony w stan najwyższej gotowości, by operacja ta została przeprowadzona bez zbędnej zwłoki - podkreślił Owczarski.

Dokumenty wymagały uzupełnienia

Pytania w tej sprawie wysłaliśmy w poniedziałek również do rzecznika mazowieckiego NFZ Andrzeja Troszyńskiego. Odpowiedź dostaliśmy we wtorek rano. Jak wyjaśnił nam Troszyński, dokumenty dotyczące osób, które kwalifikują się do otrzymania dodatków, NFZ otrzymał 23 grudnia, jednak część z nich wymagała uzupełnienia, stąd opóźnienie w wypłacie.