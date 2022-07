Rafał Trzaskowski zakażony koronawirusem. "Objawy nie muszą być wcale banalne"

"W tym tygodniu przekonuję się na własnym przykładzie, że COVID wciąż pozostaje tak samo, albo nawet bardziej zdradliwy. Zaraźliwy jest coraz bardziej. Objawy nie muszą być wcale banalne - nawet po wcześniejszym przechorowaniu i szczepionkach" - napisał na Facebooku Rafał Trzaskowski. "Drodzy Państwo, uważajcie na siebie i nie lekceważcie COVID-u" - przestrzegł dalej we wpisie prezydent stolicy.

Już raz przechodził COVID-19

Trzaskowski skrytykował rząd za brak strategii na kolejną falę zachorowań. "Wiarygodnych statystyk i systemowego testowania nie ma - a we wrześniu może nas czekać bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Co najgorsze, nie ma też żadnej systematycznej odpowiedzi na powikłania" - czytamy we wpisie prezydenta Warszawy.