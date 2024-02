Trzaskowski nie zgodził się na cykliczny marsz narodowców 1 sierpnia, śledztwo po półtora roku

- W styczniu prokuratora postanowiła rozpocząć dochodzenie w sprawie, która miała miejsce półtora roku temu, niby przekroczyłem swoje uprawnienia. Dziwi mnie w ogóle po pierwsze, tego typu decyzja prokuratury, dlatego że to (1 sierpnia -red.) naprawdę nie jest dzień, który powinien być dominowany przez narodowców, którzy szerzą takie hasła, a nie inne, gdzie powstańcy jasno mówią, że to nie powinien być dzień dla nich - powiedział.

Sąd uchylił decyzję wojewody

Przypomnijmy, Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości wnioskowało u wojewody, żeby marsz organizowany 1 sierpnia był wydarzeniem cyklicznym do 2024 roku. 19 lipca 2022 wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wyraził na to zgodę, ale władze Warszawy postanowiły się odwołać. Sąd okręgowy odrzucił odwołanie ratusza, sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. Ten uchylił decyzję wojewody Radziwiłła i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Tak wróciła do niższej instancji. Sąd okręgowy rozpoznał sprawę ponownie podczas zdalnego posiedzenia i wówczas przychylił się do argumentacji ratusza.