Rafał Trzaskowski wraca do objazdu dzielnic. W środę spotkanie z mieszkańcami tej najmłodszej

Prezydent stolicy w środę odwiedzi Wesołą. Spotka się z radnymi oraz mieszkańcami, by porozmawiać o problemach dzielnicy. To wznowienie programu "Spotkajmy się w Warszawie", przerwanego przez pandemię.

Prezydent Rafał Trzaskowski odwiedzi w środę Wesołą. Będzie rozmawiać o osiągnięciach i problemach dzielnicy z jej włodarzami i radnymi. Głównym punktem wizyty będzie jednak spotkanie z mieszkańcami pod hasłem "Porozmawiajmy o Wesołej". Odbędzie się ono w środę 9 listopada o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej numer 385 przy ulicy Klimatycznej 1. Przyjść może każdy.

Prezydent zaprasza wszystkich mieszkańców i mieszkanki dzielnicy. - Będziemy rozmawiać o waszych problemach i o naszych działaniach. O tym, co już działa dobrze i o tym, co można by jeszcze poprawić – zapowiada Trzaskowski. - Wszystko po to, żeby stolica była idealnym miejscem do życia. Dla wszystkich - dodaje.

Zielona Wesoła

Jak przypomina ratusz, Wesoła to najmłodsza dzielnica Warszawy. Do stolicy dołączyła zaledwie 20 lat temu. Jest równocześnie najbardziej zieloną. W Wesołej większość radnych to kobiety, jest ich 12, na 21 radnych.

Dzielnica jest także słynna z pierwszej na Mazowszu rolkostrady. Miasto rozpoczęło tam właśnie budowę pierwszego w dzielnicy liceum oraz Kulturoteki (pisaliśmy o niej więcej na tvnwarszawa.pl>>>). Jak przekazano w komunikacie, ratusz we współpracy z PKP stara się rozpocząć budowę wiaduktu pod torami kolejowymi oraz parkingu P+R nieopodal dworca.

Covid przerwał objazd

Objazd dzielnic prezydent stolicy zapowiedział w połowie stycznia 2020 roku. W ramach programu "Spotkajmy się w Warszawie" miał odwiedzić każdą. - Przede wszystkim będę słuchał tego, co mieszkańcy mają mi do powiedzenia i będę się starał odpowiadać na pytania - mówił o planach spotkań z mieszkańcami. - Na tym polega ta inicjatywa, żeby urząd wyszedł do mieszkańców - podkreślał.

Ale odbyło się tylko jedno spotkanie - w Wawrze. Spotkanie z mieszkańcami Ursynowa odwołano z powodu wybuchu pandemii COVID-19.

