Pytania o bezpieczeństwo na Pradze. "Sam po nocach się tam nie szlajam"

- Wiem, że jest to miejsce newralgiczne. Sam po nocach się tam nie szlajam, zdaję sobie sprawę, że sytuacja bezpieczeństwa w tym miejscu jest wyjątkowa - odpowiedział prezydent Warszawy na pytanie o bezpieczeństwo na ulicy Brzeskiej i w jej okolicy. We wtorek wieczorem Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Pragi Północ.

Mimo zmian "w niektórych miejscach dalej jest niebezpiecznie"

Podczas spotkania padły pytania m.in. o sytuację w rejonie Bazaru Różyckiego i ulicy Brzeskiej. Mieszkańcy zwrócili uwagę na to, że ulica jest opanowana przez gangi narkotykowe. - Pełno na niej handlarzy i narkomanów, którzy chcą kupić narkotyki lub są pod ich wpływem - mówili. Nie były to zarzuty wydumane - na tvnwarszawa.pl we wrześniu i w październiku informowaliśmy o zatrzymanych w tym rejonie dilerach.

Prezydent Warszawy zaznaczył, że Praga zmieniła się przez ostatnie 30 lat, ale niestety, w niektórych miejscach dalej jest niebezpiecznie, tak jak na przykład na ulicy Brzeskiej. - My z policją współpracujemy na tyle, ile możemy. Wiemy, że w tej okolicy dochodzi do handlu narkotykami, specjalnie dlatego finansujemy dodatkowe patrole policji - powiedział Trzaskowski.

Prezydent Warszawy przyznał również, że nie chodzi po nocy w okolicy Bazaru Różyckiego. - Wiem, że jest to miejsce newralgiczne. Sam po nocach się tam nie szlajam, zdaję sobie sprawę, że sytuacja bezpieczeństwa w tym miejscu jest wyjątkowa. Policja też zdaje sobie z tego sprawę, nawet jeśli kilku handlarzy narkotyków zostanie zatrzymanych, to pojawiają się zaraz nowi – zauważył prezydent.

Pytania o Strefę Czystego Transportu. "Wyłączenie dla seniorów"

Stwierdził również, że nie wyklucza pewnych wyłączeń dla mieszkańców strefy. - Jedno, co mnie przekonuje, to są argumenty ludzi, którzy mieszkają w strefie. Jeżeli ktoś mówi, że ma problem, a seniorzy mówią, że mieszkają w strefie i mają problem, co zrobić ze swoim starym samochodem, to o tym dyskutujemy. Będziemy proponowali wyłączenie dla seniorów, jeżeli chodzi o tych, którzy mieszkają w strefie, nawet odbywa się dyskusja na temat wyłączeń dla mieszkańców strefy. Na czym skończymy, to się okaże - powiedział.