Trzaskowski rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami. Na pierwszy ogień Wawer

- Po roku bardzo intensywnej pracy wracamy do dzielnic - mówił w czwartek w Wawrze prezydent stolicy Rafał Trzaskowski inaugurując program "Spotkajmy się w Warszawie", w ramach którego odwiedzi każdą z dzielnic Warszawy, żeby rozmawiać z ich mieszkańcami o najważniejszych problemach.

Trzaskowski rozpoczynając program przypomniał, że już w kampanii wyborczej zapowiadał, że Warszawa - aby być jak najbliżej obywateli - powinna być zarządzana również z poziomu dzielnic. Zapowiedział, że podczas spotkań będzie rozmawiał o tym, co już udało się w stolicy zrealizować, a także o tym, jakie są recepty na rozwiązanie najważniejszych problemów.

- Przede wszystkim będę słuchał tego, co mieszkańcy mają mi do powiedzenia i będę się starał odpowiadać na pytania - mówił o planach spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. - Na tym polega ta inicjatywa, żeby urząd wyszedł do mieszkańców - podkreślił.