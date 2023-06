Rafał Trzaskowski podsumował marsz. "Tłumy były nieprzebrane". Podał liczby

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podsumował niedzielną manifestację, która tłumnie przeszła ulicami miasta. Podkreślił, że była to "największa demonstracja od dziesiątek lat".

- Od wielu lat nie widzieliśmy takiej mobilizacji zwykłych obywateli. Pół miliona osób na demonstracji pokazało niesamowitą determinację i brak zgody na to, co się dzieje i na populistyczne działania rządu PiS, które łamią demokrację. Dla mnie najważniejsze jest to, że Polska odpowiada na ten apel "obudź się Polsko" - powiedział podczas poniedziałkowego briefingu prasowego Rafał Trzaskowski.