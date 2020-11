"Jak zaczynałem, nikt nie przypuszczał, że przyjdzie prowadzić Warszawę przez te wzburzone fale"

Edukacja i żłobki

Podsumowując dotychczasowy dorobek, Trzaskowski mówił między innymi o edukacji, polityce społecznej i zdrowotnej, a także inwestycjach w transport. Jego zdaniem obietnica darmowych żłobków została przez te dwa lata zrealizowana - jak podał, zwiększył liczbę miejsc opieki żłobkowej o 95 procent, do około 15 tysięcy. - Są takie dzielnice, gdzie tych miejsc jest więcej, niż wynika to z samego popytu - zwrócił uwagę. Poinformował też, że w przyszłym roku planowane jest oddanie do użytku trzech nowych żłobków na Wilanowie, w Ursusie i we Włochach.