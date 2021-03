Rafał Trzaskowski opuścił szpital. "Gdyby nie personel z Ukrainy, Białorusi... wszystko rozleciałoby się w drobny mak"

"Jestem już w domu. Chciałem serdecznie podziękować całemu personelowi szpitala Praskiego w Warszawie. Widziałem jak Wam jest ciężko. Z moim zdrowiem jest lepiej, ale wciąż potrzebna jest rekonwalescencja, bo zapalenie płuc tak szybko nie odpuszcza. Póki co będę pracował zdalnie" - poinformował w piątek po południu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych.

Zwrócił przy tym uwagę, że sytuacja w Polsce jest krytyczna, ale - jak podkreślił - wie, że pokonamy razem to świństwo. "Pewności dodają mi: lekarki, lekarze, pielęgniarki, zespoły ratowników i cały personel medyczny w akcji. Dzień i noc. Nie zważają na głupoty wygadywane przez rządzących, tylko pracują ponad ludzkie siły. I – jak zwykle – dają radę. Nie dzięki czemuś, ale bardziej pomimo wszystko" - zauważył.

"Gdyby nie personel z Ukrainy, Białorusi... wszystko rozleciałoby się w drobny mak"

Zwrócił też uwagę, że koronawirus to choroba podstępna i atakuje także psychikę. "Zaczyna się robić naprawdę źle, kiedy atakuje nas nasz własny organizm. Nie wolno się poddawać, ani mieć czarnych myśli. Trzeba bardzo uważać – bo ten wirus często atakuje, potem odpuszcza, a potem znów atakuje. Ale nie wolno wątpić, że z tego wyjdziemy" - uważa Trzaskowski.

Prezydent Warszawy potwierdził w piątek 12 marca, że zdiagnozowano u niego zakażenie koronawirusem. "Dołączyłem do Gosi i dzieci. Chorujemy razem. Uważajcie na siebie!" - pisał na Twitterze. Zaledwie kilka godzin wcześniej informował, że ze względu na potwierdzenie infekcji SARS-CoV-2 u żony przebywa na kwarantannie.

Natomiast we wtorek, 23 marca, Trzaskowski przekazał, że trafił do szpitala. "Jestem w szpitalu. Pod dobrą opieką lekarzy i pielęgniarek. Trzymajcie kciuki i za kilka dni mam nadzieję wracam do pracy. Uważajcie na siebie" - napisał w mediach społecznościowych.