Wybrany na drugą kadencję prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił we wtorek swoich zastępców. Na swoich stanowiskach pozostali: Renata Kaznowska, Tomasz Bratek oraz Aldona Machnowska-Góra. Nową twarzą w zarządzie będzie Adriana Porowska z Trzeciej Drogi.

Nowy dyrektor odpowiedzialny za rozwój

- Do grona moich najbliższych współpracowników zaprosiłem Tomasz Mencinę, który doskonale zna miasto - powiedział Trzaskowski. - Będzie pełnił rolę dyrektora koordynatora do spraw infrastruktury i rozwoju. Będzie czuwał nad tym, żeby realizacja strategicznych inwestycji miasta i wszystkich podległych jednostek postępowała - dodał prezydent Warszawy. Mencina to doświadczony samorządowiec, był m.in. burmistrzem Ursynowa i Bielan.