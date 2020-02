Trzaskowski o moście WOŚP: raczej nie nadaje się takich nazw

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do pomysłu, by Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została patronem mostu Południowego. - Raczej nie nadaje się takich nazw - przyznał w "Faktach po Faktach" TVN24.

- Myślę sobie, że Orkiestra będzie działać na pewno do końca świata, ale przyjdzie jeszcze czas, żeby ją uznawać - zaznaczył. - My wszyscy i tak codziennie oddajemy hołd Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - dodał.

Propozycja radnych Koalicji Obywatelskiej

Pomysł, by Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została patronem mostu Południowego, wyszedł od wawerskich radnych Koalicji Obywatelskiej. Pod koniec stycznia przyjęli oni uchwałę w tej sprawie. Ich propozycja została przekazana do Rady Warszawy, do której należy decyzja w sprawie oficjalnej nazwy nowej przeprawy.