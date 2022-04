Trzaskowski o uchodźcach dla CNN: możliwości Warszawy są na samej granicy, musimy przygotować się na więcej

"Ukraińcy walczą też o naszą wolność i o stabilność relacji transatlantyckich"

Trzaskowski: uchodźcy są w domach mieszkańców w Warszawy

- Sytuacja jest dość niezwykła. W Warszawie nie widać rozbitych namiotów w parkach czy ludzi na ulicach. Uchodźcy są w domach mieszkańców Warszawy. Potrzebujemy bezpośredniej pomocy, która popłynie do ludzi, do samych uchodźców. Dla przykładu oni potrzebują bezpośredniego wsparcia finansowego, tak by mogli sami pójść do sklepu i zrobić zakupy, żeby nie musiało to być organizowane przez służby miasta. Oczywiście potrzebujemy wsparcia organizacji samorządowych, które pomagają dzieciom, kobietom, ludziom w potrzebie i z niepełnosprawnościami. Oni są ekspertami - zaznaczył Trzaskowski.