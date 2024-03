"W czerwcu będą mogli jeździć tu pasażerowie"

Jeszcze w kwietniu na torach tramwajowych w ciągu ulic Spacerowej i Gagarina mają odbyć się pierwsze jazdy techniczne. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że pasażerowie pojadą tą trasą w czerwcu.

"Inwestycja na ul. Gagarina w ramach budowy tramwaju do Wilanowa jest już naprawdę zaawansowana. Za kilka tygodni na tory powinny wyjechać tramwaje testowe, a w czerwcu będą mogli już jeździć tu pasażerowie" - napisał na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ponad kilometr trasy tramwajowej (w większości zielone torowiska). 66 nowych drzew. Nowy kolektor Mokotowski Bis, który będzie zbierał wodę deszczową. Nowe chodniki i drogi rowerowe.



Inwestycja na ul. Gagarina w ramach budowy #TramwajDoWilanowa jest już naprawdę zaawansowana. Za… pic.twitter.com/JHQYcjQb56 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) March 12, 2024

Najpierw jazdy testowe

Dokładny termin oddania odnogi trasy do Wilanowa wciąż nie jest znany. Dotychczas władze miasta podawały asekuracyjnie, że ulicą Gagarina tramwaje pojadą wiosną. Pod koniec lutego, cytowany przez portal transport-publiczny.pl prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski mówił, że "wykonawca twardo deklaruje terminy – 30 kwietnia oddanie tramwaju do ulicy Gagarina i 31 sierpnia oddanie całego tramwaju do Wilanowa wraz z jezdnią zachodnią".

- Kwiecień to deklarowany przez wykonawcę termin przeprowadzenia pierwszych jazd technicznych. Od ich wyniku będzie zależeć termin oddania trasy - wyjaśnił w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Prace wykończeniowe

Co jeszcze zostało do zrobienia? - Pozostało wylanie ostatniej warstwy asfaltu na jezdniach i drogach dla rowerów. Potrwa to kilka dni. Te prace zostaną rozłożone na weekendy - zapowiedział Dutkiewicz. - Termin zależy od pogody - zastrzegł.

Ponadto, jak wylicza rzecznik tramwajarzy, w najbliższych dniach zaplanowano montaż elementów sygnalizacji dla rowerzystów – kamer i pętli indukcyjnych, które odpowiadają za wykrywanie nadjeżdżających jednośladów. Do postawienia zostały też ostatnie znaki drogowe.

Tramwaje wrócą do tej części Warszawy po ponad 50 latach przerwy. Tramwaje do Wilanowa przez Goworka, Spacerową i Gagarina jeździły w latach 1957–1973 . Na planie miasta z 1973 roku wyraźnie widać, że jeździły tędy trzy linie - 2, 14 i 36. Dwójka i czternastka po Czerniakowskiej i Powsińskiej docierały do Wilanowa, linia 36 zawracała na Sadybie.

Autorka/Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl