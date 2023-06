Prezydent Warszawy jednoznacznie o nocnej prohibicji. "Mówię otwarcie..."

W środę wieczorem Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami dzielnicy w hali sportowej przy Górnośląskiej. Była to kolejna odsłona dzielnicowego objazdu, który polityk rozpoczął się jeszcze przed pandemią. Wrócił do spotkań, gdy covid odpuścił. Spektrum tematów było jak zawsze szerokie.

Prezydent Warszawy przeciwko nocnej prohibicji

Mieszkanka okolic Foksal żaliła się na nocne burdy, których dopuszczają nadużywający alkoholu bywalcy tamtejszych klubów. - Widzimy jak bardzo podupadł ten rejon. Narkotyki, przemoc, alkohol lejący się do rana. Występuję w obronie ekspedientek, często Ukrainek, które przez nietrzeźwych są obrażane. Nikt z nas nie chciałby sprzedawać alkoholu nocą - mówiła, postulując wprowadzenie nocnej prohibicji. Jej propozycja spotkała się z owacją zgromadzonych. ( Niedawno taką decyzję podjęli radni Krakowa , który dołączył do około 200 gmin w Polsce, gdzie nocą alkoholu się nie sprzedaje).

- Mówię otwarcie: nie jestem zwolennikiem prohibicji. Mam swoje lata i pamiętam, co się działo za komuny. Jeżeli będą przyjęte tego typu przepisy, to obawiam się, że "Polak potrafi", że alkohol i tak będzie sprzedawany. Ale z drugiej strony: widzę problem. Współpracujemy z policją, wysyłany w newralgiczne miejsca straż miejską, staramy się regulować tę sprawę, prowadząc (odpowiednią - red.) politykę wydawania licencji. Uważam, że prohibicja byłaby wylewaniem dziecka z kąpielą - odpowiedział prezydent Warszawy.

Strefa czystego transportu nie dla seniorów?

Zmierzył się także ze sprawą strefy czystego transportu, która ma wejść w życie stopniowo w latach 2024-32 (chodzi o zakaz wjazdu dla najstarszych aut) . Mieszkaniec Solca zaproponował, by nie obejmować nią seniorów (70 plus) i osób, które przed wejściem w życie przepisów posiadały samochody, które nie spełniają norm.

- Nie chcemy, żeby stare, trujące samochody wjeżdżały do centrum miasta. Planujemy strefę (w miejscu - red.), które dziś jest najbardziej zanieczyszczone - tłumaczył ideę Trzaskowski. - Dyskutujemy o tym, żeby dla mieszkańców strefy, zwłaszcza starszych, przyjąć inne uregulowania, dać im więcej czasu, być może wyłączyć z części przepisów, jeśli mają zarejestrowany samochód teraz. Rozpisujemy ten plan na lata, ale jeśli nie wprowadzimy tych przepisów, to wszyscy się zadusimy - dodał.

Kumulacja remontów i blokady na kołach

Mieszkanka Powiśla mówiła o "znikających z dnia na dzień miejscach parkingowych". Sugerowała, że strażnicy są bezwzględni w stosowaniu blokad wobec mieszkańców, ale podczas meczów Legii, gdzie auta porzucane na każdym skrawku chodnika czy trawnika, panuje przyzwolenie na parkingową wolnoamerykankę. - Straż miejska nawet nie przyjmuje wtedy zgłoszeń - opowiadała. Pytała też o zamykanie głównych arterii w osi północ-południe, co mocno wdaje się we znaki kierowcom.

O remontach mówił tak: - Zdaję sobie sprawę, że to jest uciążliwa kumulacja remontów. Wynika to z tego, że za rok albo dwa będziemy mieli rozkopane Aleje Jerozolimskie. Metodą odkrywkową będzie remontowana linia średnicowa, taką wybrali kolejarze . To było jedyne okno możliwości, żeby przeprowadzić te remonty. Chcemy zrobić jak najwięcej. Bo gdyby skumulowały się z rozryciem Alej Jerozolimskich całe miasto by stanęło.

Pomnik Bitwy Warszawskiej, toaleta w Ogrodzie Saskim

- Rząd buduje ten pomnik, uparł się, żeby go wybudować. To oczko w głowie wicepremiera (Piotr Glińskiego - red.). Rada miasta wydała decyzję, po długich rozmowach, że ten pomnik powstanie. Spieram się z rządem w niemal każdej możliwej kwestii, ale nie jestem w stanie w każdej sprawie iść na konflikt. Moim zdaniem jest racjonalizować te projekty, które i tak powstaną - przyznał Rafał Trzaskowski. (Przypomnijmy: mimo braku bez entuzjazmu, miasto wzięło udział w konkursie architektonicznym, szefowa Biura Architektury przewodniczyła pracom jury ).

Jedna z uczestniczek spotkania zapytała, dlaczego nie ma cywilizowanego szaletu w Ogrodzie Saskim. To temat, o którym pisaliśmy na tvnwarszawa.pl kilkukrotnie . Bez skutku. W jednym z najważniejszych warszawskich parków do dyspozycji spacerowiczów są tylko plastikowe toalety. - Tam jest mnóstwo gości z Polski, zagranicy i nie mają się, gdzie… - zauważyła wstydliwie seniorka. Tu prezydent stolicy nie zaoferował konkretów. - Mam nadzieję, że będziemy mogli coś z tym zrobić - odparł.

Deklaracje wobec domków fińskich na Jazdowie

- Przez cały czas negocjujemy, jest dobra wola. Państwo by chcieli mieć pełną odpowiedzialność za to, co tam się dzieje. My chcemy się tą odpowiedzialnością podzielić. Musimy znaleźć kompromis między tymi, którzy prowadzą tam działalność - organizacjami pozarządowymi - a tymi, którzy tam mieszkają. Nie zawsze te interesy są w stu procentach zbieżne - przyznał Trzaskowski. Jednocześnie podkreślił zdecydowanie, że to "niezwykłe miejsce zachowa swój charakter" i nie ma wśród jego podwładnych i władz Śródmieścia osób, które uważają inaczej.