"Województwo nie zyska na podziale. Zostanie obciążone potężnym janosikowym"

Miasto razem z urzędem marszałkowskim wylicza straty, jakie spowodowałby podział Mazowsza. We wrześniu ubiegłego roku PiS zapowiedział podział obecnego województwa mazowieckiego na dwa: województwo obejmujące Warszawę i okolice oraz na województwo mazowieckie. Ma to rozwiązać problem zawyżania przez stolicę dochodu na mieszkańca w obrębie Mazowsza.

- Tego typu pomysły doprowadzą tylko i wyłącznie do chaosu, do tego, że będzie jeszcze więcej administracji, że trzeba będzie te administracje dublować. Mazowsze z Warszawą zawsze dobrze się rozwija. Budujemy współpracę z otaczającymi nas gminami - mówił prezydent Rafał Trzaskowski. - Spodziewamy się, że tego typu pomysły mają tylko służyć sianiu zamętu i ewentualnie dać pretekst do tego, żeby przeprowadzić albo wcześniejsze wybory albo żeby doprowadzić do takich rozwiązań finansowych, w wyniku których Warszawa straci dużą część swoich wpływów - dodał prezydent.