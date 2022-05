Trzaskowski o incydencie z udziałem ambasadora Rosji: powinien być chroniony przez policję

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski twierdzi, że niezależnie od rosyjskiej agresji na Ukrainę, ambasador Rosji w Polsce powinien być chroniony przez policję podczas takich wydarzeń, jak poniedziałkowa próba złożenia kwiatów na cmentarzu żołnierzy radzieckich. - Mimo wszystko kwestie związane z ochroną dyplomatów są w tym momencie nadrzędne - zaznaczył.

Ambasador Rosji Siergiej Andriejew został oblany czerwoną substancją podczas próby złożenia wieńca na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich z okazji Dnia Zwycięstwa. Jego pojawienie się w rejonie nekropolii przyciągnęło tłum protestujących przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. O poniedziałkowy incydent był pytany przez dziennikarzy prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. - Niezależnie do tego, co się dzieje na Ukrainie, od tej strasznej wojny i tej niczym nieusprawiedliwionej agresji Rosji na Ukrainę, to jednak ambasador powinien być chroniony przez policję - odpowiedział Trzaskowski.

"Prawo dyplomatyczne jest święte i trzeba go przestrzegać"

Zaznaczył, że ratusz od samego początku reagował na pomysły ambasady rosyjskiej, żeby czcić ten dzień. - Mówiliśmy o tym jasno, że po pierwsze tego typu pomysły noszą znamiona prowokacji - wiadomo, w jak trudnym momencie historycznym żyjemy. Odradzaliśmy tego typu manifestacje, ale również ostrzegaliśmy, że są różnego rodzaju emocje - zaznaczył prezydent. - Ale od tego jest policja, żeby nie tylko zapewnić odjazd czy dojazd ambasadora, tylko żeby w takim momencie go bronić. Bo mimo wszystko kwestie związane z ochroną dyplomatów są w tym momencie nadrzędne - dodał.

- Ubolewam, że doszło do tego typu sytuacji, dlatego my od samego początku mówiliśmy, że niestety w momencie agresji, gdy giną tysiące ludzi, kiedy Rosja prowadzi tak agresywną politykę, to sam ambasador powinien się zastanowić nad tym, jakie skutki mogą mieć jego pomysły. Przecież chciał robić dużą demonstrację - powiedział Trzaskowski. - Ale prawo dyplomatyczne jest święte i trzeba go przestrzegać - podkreślił.

Prezydent Warszawy pytany był też o to, czy ambasador Rosji powinien zostać wydalony z Polski. - To jest pytanie, jak powinna się zachować polska dyplomacja. Czy jest rzeczywiście miejsce na to, żeby ambasador Rosji dalej w Polsce przebywał, czy chcemy mieć jakikolwiek kontakt z reżimem, który dopuszcza się zbrodni wojennych? - odpowiedział Trzaskowski. - To jest pytanie, na które Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno odpowiedzieć - podsumował.

Ambasador Rosji oblany czerwoną farbą Ambasador Rosji oblany czerwoną farbą | Leszek Szymański/PAP Ambasador Rosji oblany czerwoną farbą | Leszek Szymański/PAP Ambasador Rosji oblany czerwoną farbą | Leszek Szymański/PAP Ambasador Rosji oblany czerwoną farbą | Leszek Szymański/PAP Manifestacja na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich | Leszek Szymański / PAP Manifestacja na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich | Leszek Szymański / PAP Manifestacja na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich | Leszek Szymański / PAP Manifestacja na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich | Leszek Szymański / PAP Manifestacja na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich | Leszek Szymański / PAP

Ambasador Rosji oblany czerwoną substancją

Rosyjski ambasador Siergiej Andriejew wraz z delegacją przybył w południe pod Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Chciał tam złożyć kwiaty, ponieważ 9 maja Rosja obchodzi dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Demonstranci z ukraińskimi i polskimi flagami uniemożliwili Andriejewowi przejście pod miejsce upamiętnienia radzieckich żołnierzy, wznosili antyrosyjskie hasła i oblali ambasadora czerwoną substancją. Rosyjski dyplomata wrócił do służbowego auta w asyście policjantów.

- Po tym wydarzeniu umożliwiliśmy bezpieczny odjazd ambasadora z tego terenu - podkreślił w poniedziałek rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Jak zaznaczył, działania policji podejmowane był już od wcześniejszych godzin. - Wyjazd ambasadora nie zakończył naszych działań na terenie mauzoleum. One cały czas trwały, bo emocje nie schodziły z uczestników, zarówno z jednej jak z drugiej strony - dodał rzecznik KSP. Podkreślił, że emocje wiązały się z tym, co się dzieje na terenie Ukrainy; w zdarzeniu uczestniczyły kobiety, które są bezpośrednio nimi dotknięte.

- Z naszej strony wykonano szereg czynności. Nie różnią się one od czynności, które wykonujemy przy innych tego typu wydarzeniach - powiedział Marczak. - Po ich wykonaniu przyjdzie czas na głęboką analizę tego, co zostało wykonane i oczywiście wszystko zostanie poddane analizie prawno-karnej z naszej strony - dodał. Nikogo nie zatrzymano.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl