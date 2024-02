Co dalej z Lotniskiem Chopina i Centralnym Portem Komunikacyjnym? Rafał Trzaskowski stwierdził, że budowa CPK zniszczyłaby Okęcie, będące "jednym z największych atutów Warszawy", przyciągającym do miasta biznes. Zaznaczył jednak, że sprawa z CPK wyglądałaby inaczej, gdyby Lotnisko Chopina w stolicy zostało.

Rafał Trzaskowski o CPK

Słuchacze pytali Trzaskowskiego, dlaczego nie chce ulżyć warszawiakom mieszkającym blisko Okęcia i jest przeciwko wyprowadzeniu lotniska poza miasto. - Dlatego, że Okęcie to jest jeden z największych atutów Warszawy. Wszystkie nasze analizy to potwierdzają. Biznes dlatego tutaj chętnie przychodzi, bo mamy tak dobrze skomunikowane lotnisko. Wydaliśmy setki milionów złotych na pociąg, na rozwiązania komunikacyjne, teraz (mamy) wyrzucić to wszystko przez okno? To byłoby niezrozumiałe - powiedział prezydent stolicy.