Zabieranie go stamtąd wywołałoby kolejną wojnę, przez kolejne miesiące zajmowalibyśmy się tylko tym, zamiast naprawieniem państwa, to nie jest nam do niczego potrzebne - powiedział o pomniku smoleńskim w "Faktach po Faktach" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Jeżeli przy odbudowie Pałacu Saskiego trzeba będzie odrobinę przesunąć pomnik, to OK. Ale jestem przeciwnikiem, żeby ten pomnik zniknął z placu, bo to by wywołało wojnę, nieprawdopodobne emocje, które towarzyszyłyby nam kolejne lata. Nam nie trzeba emocji dotyczących pomników, te pomniki, które są, niech zostaną, zajmijmy się rozwiązywaniem prawdziwych problemów, a nie pogłębianiem rowu, wojny polsko-polskiej, nie jest to nam potrzebne - mówił w Rafał Trzaskowski.

- Zabieranie go stamtąd wywołałoby kolejną wojnę, przez kolejne miesiące zajmowalibyśmy się tylko tym, zamiast naprawieniem państwa, to nie jest nam do niczego potrzebne. Nad sercem powinien dominować rozum - dodał.

Zastrzegł, że w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego "nie jest dogmatykiem". Zauważył, że ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który chce odbudowy, zobowiązuje do tego ustawa. – Ja uważam, że te pieniądze można by wykorzystać w zupełni inny sposób, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby pałac służył warszawiankom i warszawiakom, żeby to nie było miejsce, które się zamknie (…) żeby interwencja w Ogród Saski była jak najmniejsza, żeby nie było wycinki drzew, a rozwiązania komunikacyjne jak najlepsze - przekonywał prezydent Warszawy.

"Bocheński się ubiera w szaty obrońcy praw kobiet, szlag mnie trafia"

Prezydent Warszawy zapewniał, ze pracuje mocno przed wyborami samorządowymi, "żeby pokazać determinację". - Frekwencja zadecyduje absolutnie o wszystkim. (...) Jeżeli frekwencja będzie niska, to wtedy wszystko może się wydarzyć - powiedział prezydent stolicy. Stwierdził, że "jeśli PiS przegra wybory samorządowe, to powoli zacznie się sypać".

Zapytany o to, czy boi się "drużyny" swojego rywala z PiS Tobiasza Bocheńskiego, odpowiedział: - Ja się nikogo nie obawiam. Wszystkich traktuję bardzo poważnie. Natomiast jak widzę, że dzisiaj Tobiasz Bocheński się ubiera w szaty obrońcy praw kobiet, to szlag mnie trafia. Jak może budować wiarygodność ktoś, kto należy do partii, która przez cały czas deptała prawa kobiet, próbując ograniczać ich wpływ na własne życie?

Rafał Trzaskowski przeprosił za przeciągające się prace przy budowie linii tramwajowej do Wilanowa. - Ten projekt jest opóźniony o kilka miesięcy, mam nadzieję, ze tramwaj będzie gotowy we wrześniu, tak pracujemy i takie jest założenie - deklarował.

Autorka/Autor:katke/b

Źródło: TVN24