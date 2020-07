Apel do mieszkańców stolicy o uczczenie minutą ciszy rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

- Zwracamy się do warszawianek i warszawiaków oraz do wszystkich goszczących w naszym mieście, żeby na dźwięk syren zatrzymali się i minutą ciszy uczcili 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak przekazał, tegoroczne obchody będą miały wyjątkowy charakter z uwagi na pandemię.

Inauguracja "Izby Pamięci"

Prezydent stolicy podczas spotkania poinformował też, że w ramach tegorocznych obchodów – poza punktami, które są co roku - odbędą się dwie wyjątkowe uroczystości. Pierwszą będzie inauguracja "Izby Pamięci" przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. To miejsce ma dokumentować rzeź Woli i powstańcze losy cywilnej ludności Warszawy. Drugą wyjątkową uroczystością ma być odsłonięcie pomnika Stanisława Jankowskiego, ps. "Agaton".

Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski podziękował warszawiakom, że co roku pamiętają o powstańcach. Jednak - jak mówił – wśród młodszych pokoleń budzą się wątpliwości, czy powstanie było potrzebne i konieczne. - Powstanie na linii frontu między dwoma mocarstwami, z których żadne nie jest sojusznikiem, mogło być bez szans, ale my walczyliśmy po to, żeby wolne miasto oddać w ręce Rosjan, ale świat, żeby wiedział, że to nie oznacza wolności – wyjaśnił.