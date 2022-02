Rafał Trzaskowski poleci do Kijowa

Prezydent Warszawy wraz z burmistrzem Pragi Zdenkiem Hribem polecą do Kijowa, gdzie spotkają się z merem Witalijem Kliczką. Chcą w ten sposób wyrazić wsparcie i solidarność z Ukrainą zagrożoną konfliktem zbrojnym z Rosją.

Trzaskowski o swoim wyjeździe do Kijowa poinformował w mediach społecznościowych. "We wtorek wspólnie z burmistrzem Pragi @ZdenekHrib w imieniu Paktu Wolnych Miast jedziemy do Kijowa spotkać się z merem @Vitaliy_Klychko" - napisał. "W tym trudnym czasie jesteśmy solidarni z Ukrainą"