Rafal Trzaskowski nie chce dzielić skóry na niedźwiedziu

Co dalej z Aldoną Machnowską-Górą?

Po pierwsze w nowym rozdaniu Trzaskowski może dokonać pewnych przetasowań, nie musi zrobić zmiany jeden do jednego. Po drugie we władzach Warszawy nadzór na poszczególnymi biurami (a to jest realna władza) pełnią także urzędnicy i urzędniczki na innych stanowiskach, przede wszystkim sekretarza miasta i dyrektora magistratu (ta funkcja powstała już za kadencji Rafała Trzaskowskiego). Są także dwie dyrektorki-koordynatorki. Takie stanowisko miała zresztą do 2020 roku Aldona Machnowska-Góra. Wiceprezydentką została dopiero po zdymisjonowaniu Pawła Rabieja.