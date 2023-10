Pedagog z Warszawy z tytułem Nauczyciela Roku 2023

Radosław Potrac, nauczyciel historii oraz wychowania do życia w rodzinie ze szkoły podstawowej na warszawskiej Pradze, został uhonorowany tytułem Nauczyciela Roku 2023. Historia, turystyka i harcerstwo to jego pasje, którymi zaraża swoich uczniów.

"Dzięki takim osobom jak pan Radek uczniowie kochają chodzić do szkoły, chętniej przyswajają wiedzę, ale także kształtują swoje charaktery. Pan Radosław umie rozmawiać na trudne tematy, zarażać młodych ludzi ciekawością świata, stosuje różnorodne, aktywizujące metody dydaktyczne. Dzięki takim nauczycielom i nauczycielkom rosną nam pokolenia świadomych, mądrych obywateli naszego kraju. Wyrażam za to głęboką wdzięczność" - podkreśliła we wpisie Kaznowska.