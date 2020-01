"Ponad 30 tysięcy złotych na parklet to marnotrawienie publicznych pieniędzy"

Parklet na Poznańskiej

Ideą parkletów, które powstają w dużych i zatłoczonych samochodami centrach miast, jest poszerzenie przestrzeni dostępnej dla pieszych. Ławki, ekologiczna nawierzchnia i otaczająca je zieleń - to miejsce stworzone po to, żeby chwilę odpocząć. Podobna przestrzeń funkcjonuje już przy Glebowej na Wilanowie. Swoje parklety mają też Łódź, Radom czy Gdynia.

- Rolą urzędników w budżecie obywatelskim nie jest ocenianie, czy dany projekt jest potrzebny, czy nie. O tym decydują mieszkańcy. Naszą rolą jest jedynie sprawdzanie, czy dany projekt, mieści się w granicach obowiązującego prawa. Nie wypowiadam się na temat samego parkletu. Mieszkańcy zdecydowali, że jest on potrzebny. My go zrealizowaliśmy – odpowiedział Jakub Leduchowski, rzecznik Śródmieścia, który był obecny na konferencji radnego.