Radni uchwalili plan miejscowy. Budowa apartamentów przy cmentarzu zablokowana, ogródki działkowe zostają

"Plan miejscowy obszaru w rejonie ul. Żwirki i Wigury, Rostafińskich i Kulskiego został sporządzony tak, by jak najlepiej chronić tereny zieleni przed próbami przekształcenia. Stanowią one bardzo ważny obszar w systemie przyrodniczym Warszawy" - przekazał w komunikacie stołeczny ratusz.

Plan miejscowy blokuje budowę

Jeśli pozytywna decyzja o warunkach zabudowy została wydana przed uchwaleniem planu, to czy inwestor może domagać się odszkodowania? To póki co nie zostało rozstrzygnięte.