Kraków ma skwer koło siedziby PiS, Warszawa spiera się o rondo Praw Kobiet

Krakowscy radni podjęli decyzję o nazwaniu imieniem Praw Kobiet skweru. W Warszawie trwa dyskusja o przemianowaniu ronda Dmowskiego. Ale radni podchodzą do tego pomysłu ze sporym dystansem. A nawet jeśli się zgodzą, to rondo Praw Kobiet i tak zostanie... zlikwidowane.

Tymczasem w stolicy pojawił się pomysł na zmianę nazwy skrzyżowania Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi z ronda Romana Dmowskiego na rondo Praw Kobiet. Jest to inicjatywa uczestników trwających od października ubiegłego roku protestów Strajku Kobiet. To właśnie w tym miejscu wielokrotnie rozpoczynały się, a czasem też kończyły manifestacje sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską o zakazie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W 102. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety podczas protestu symbolicznie nad rondem Dmowskiego zawieszono tabliczkę z napisem "Rondo Praw Kobiet" .

"Tu chodzi o symboliczną zmianę"

Agata Diduszko-Zyglewska, radna Lewicy – jedna z inicjatorek zmiany nazwy – wyjaśniła, że pomysł ten powstał już w 2018 r. Petycja w sprawie zmiany nazwy ronda, podpisana przez 14 tys. trafiła o Biura Kultury urzędu miasta, które przekazało ją do Komisji Nazewnictwa w Radzie Warszawy. "Mam nadzieję, że to życzenie mieszkanek i mieszkańców zostanie uszanowane, bo to symboliczna zmiana dotycząca największych od czasów "Solidarności" protestów w Polsce" – powiedziała.

Poparcie dla inicjatywy nazwania ronda lub ulicy imieniem Praw Kobiet wyraziła przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Grupińska-Malinowska. - Należałoby upamiętnić, to co ostatnio wydarzyło się w Warszawie i w całej Polsce – powiedziała nawiązując do protestów Strajku Kobiet. Nie chciała się odnieść bezpośrednio do propozycji zmiany nazwy ronda Dmowskiego. - Poczekajmy, aż projekt będzie miał charakter formalny – oznajmiła.