Jak nadawać PESEL dzieciom osób tej samej płci? Ratusz odpowiedział radnym

Z interpelacją dotyczącą urodzonych za granicą dzieci polskich obywateli lub obywatelek, które mają rodziców tej samej płci, zwrócili się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego radni Koalicji Obywatelskiej. Z odpowiedzi ratusza wynika, że nie stanowi to przeszkody do nadania dziecku numeru PESEL i wydania dowodu tożsamości, tyle że polski dokument powinien uwzględnić dane tylko jednego rodzica.