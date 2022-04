Warszawa przyjęła politykę różnorodności. "To wartości bliskie mieszkańcom"

- Polityka różnorodności określa wartości ważne dla naszego miasta. To otwartość, zrozumienie perspektyw innych niż własna, solidarność między ludźmi. To wartości bliskie mieszkańcom Warszawy, co udowodnili szczególnie w ostatnich dniach. To wartości, które pozwoliły naszemu miastem stać się przykładem w oczach świata w chwili największej próby od czasów drugiej wojny światowej - skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wartości i zasady

W dokumencie opisano wartości i zasady działania miasta, których stosowanie ma zapewnić wszystkim osobom mieszkającym w stolicy równe szanse i sprawiedliwe traktowanie. Miasto, realizując swoje zadania, będzie się nimi kierować. Wskazane wartości to: otwartość na drugiego człowieka, zrozumienie dla perspektyw innych niż własna, włączanie i solidarność. Z kolei zasady określono m.in. jako: dostępność miejskich usług dla wszystkich, dążenie do stosowania jak najwyższych standardów równego traktowania, reagowanie na sytuacje dyskryminacji oraz wspieranie dialogu i otwartości na różnorodność.

Warszawa jest różnorodna

Z badań przeprowadzonych na zlecenie ratusza wynika, że 40 proc. mieszkających w stolicy osób nie urodziło się w Warszawie – najczęściej są to przyjezdni z małych miejscowości lub wsi. Z kolei co piątym warszawskim gospodarstwie domowym (21,9 proc.) żyją osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ponad 70 proc. osób mieszkających w stolicy ma wyższe wykształcenie.

Ponadto ratusz przyznaje, że trudno jest oszacować, ile osób mieszkających w Warszawie identyfikuje się jako osoby LGBTQIA (lub LGBT+). Jednak w świetle szacunków organizacji działających na rzecz tej społeczności może to być nawet ok. 200 tys. osób.

Prace nad dokumentem trwały dwa lata

W związku z przyjęciem polityki różnorodności rozpoczną się prace nad przyjęciem standardów równościowych. Znajdą się w nich konkretne wytyczne dla wszystkich pracowników miejskich instytucji, jak działać zgodnie z zasadami równego taktowania i niedyskryminacji. Reagowanie na dyskryminację to m.in. interwencyjne działania straży miejskiej lub kontrolerów biletów, którzy powinni umieć zareagować w sposób bezpieczny dla wszystkich na akty przemocy, np. w stosunku do cudzoziemców. Z kolei strażnicy powinni reagować na obraźliwe hasła i symboli z przestrzeni miejskiej np. skłonić właścicieli budynków do ich usunięcia. To również reagowanie nauczycieli na sytuacje dyskryminacji w szkole np. w stosunku do dzieci uchodźczych.