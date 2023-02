Ursynowscy radni PiS nie chcą Tempa 30 w dzielnicy. Burmistrz: już wprowadziliśmy strefę w czterech miejscach

Dzielnicowi radni PiS i niezrzeszeni zaproponowali wyłączenie Ursynowa z projektu Tempo 30. Według nich w prowadzenie strefy "sparaliżuje ruch" w dzielnicy, ale na poparcie swoich słów nie pokazali żadnych analiz ani badań. - 30 kilometrów na godzinę to powszechnie uznana granica prędkości, przy której 90 procent zdarzeń drogowych nie ma poważnych skutków dla zdrowia. Dlatego będziemy dążyli do jej wprowadzenia - odpowiada radnym burmistrz dzielnicy.

To, jak ma zmienić się ruch na stołecznych ulicach, zobaczyliśmy jesienią, na interaktywnej mapie , którą zaprezentowali urzędnicy. Zaznaczono na niej obszary, które w przyszłości mają być objęte strefą Tempo 30 (polega na spowalnianiu ruchu do tej prędkości). Wyliczono, że uspokojony ruch będzie obowiązywał na około 65 procentach dróg w mieście.

Chcą powtórzenia konsultacji

- Radni Ursynowa z Prawa i Sprawiedliwości oraz niezrzeszeni złożyli do rady dzielnicy wniosek o sesję nadzwyczajną w sprawie wprowadzenia strefy Tempo 30 oraz konsultacji społecznych w tej sprawie – powiedział radny Mateusz Rojewski.

- Chcemy, aby Rada Dzielnicy Ursynowa zwróciła się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o wyłącznie dzielnicy ze strefy Tempo 30. Jeżeli na dwóch trzecich ulic Warszawy, w tym także Ursynowa zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h, to sparaliżuje ruch w dzielnicy - dodał.