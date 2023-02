Rada Warszawy nie zajmie się nieprawidłowościami w MPO. Bo trwa śledztwo prokuratury

Szef klubu KO: rozmowa tak, ale nie wtedy, kiedy trwa śledztwo

Przewodniczący związku o "układzie", źródłem "poczta pantoflowa"

- Słyszeliśmy pocztą pantoflową, że na przetargi odnośnie przetwarzania odpadów to nie ma co liczyć, bo jest układ z jedną z firm. My nie mamy dostępu do takich dokumentów i chcieliśmy zaznaczyliśmy panu prezydentowi, że trzeba to sprawdzić. Z tego co wiem, bo oficjalnie nas pan prezydent nie poinformował, jest audyt w spółce. Wiadomo, że sprawdzane są pewne rzeczy, ale czy przetargi, to nie wiadomo - powiedział. - Żadnych oficjalnych informacji nie dostaliśmy tym bardziej, że proponowaliśmy panu prezydentowi, że możemy się w to włączyć na takiej zasadzie, że będziemy pokazywać obszary, które wzbudzają nasz niepokój. Ale niestety pan prezydent wybrał inną drogę - podkreślił.