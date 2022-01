Radni nie przyjęli uchwały w sprawie zakazu palenia węglem i drewnem

Projekt uchwały popierany przez trzystu mieszkańców wpłynął do rady miasta 10 miesięcy temu – w marcu 2021 r. – w czwartek trafił na sesję Rady Warszawy. Został odrzucony większością głosów - poparło go tylko ośmiu radnych.

Na czym polega uchwała intencyjna?

Według przewodniczącego klubu KO, Jarosława Szostakowskiego nie chodziło o niechęć do ekologii, a o kwestie formalne. - Rada Miasta nie ma kompetencji, by wprowadzić taki zakaz. Takich kompetencji nie ma też zarząd województwa, do którego ta uchwała intencyjna miała być skierowana. Takie kompetencje ma sejmik wojewódzki - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Jarosław Szostakowski. Dodał, że Rada Warszawy, jeśli już, to w takich sprawach zajmuje stanowisko, a nie przyjmuje uchwały.