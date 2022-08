Plac Pięciu Rogów z nową patronką. To wielka gwiazda niemego kina

Pomysł nadania imienia Poli Negri placowi w zbiegu ulic Chmielnej, Kruczej, Zgody, Brackiej i Szpitalnej należy do radnych ze Śródmieścia. W połowie maja ubiegłego roku wystąpili z wnioskiem w tej sprawie do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jak wyjaśniali, w związku z modernizacją tego miejsca należałoby nadać mu odpowiednią nazwę. Chcieli, by była ona upamiętnieniem jedynej polskiej aktorki, niegdysiejszej mieszkanki Powiśla, która na trwałe zapisała się w historii światowego kina.