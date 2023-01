"Strażników jest za mało, a zadań mają za dużo". Warszawscy radni KO złożyli interpelację

Warszawscy radni KO złożyli interpelację do prezydenta Warszawy. Dotyczy ona sytuacji kadrowej w straży miejskiej. Wskazali oni, że osób pełniących tam służbę jest za mało, a nakładanych na nich obowiązków za dużo. Poruszyli też temat podwyżek płac oraz obniżenia wieku, uprawniającego do wstąpienia w szeregi formacji.

Zwrócili oni uwagę na borykanie się warszawskiej straży miejskiej z problemami kadrowymi. "Strażników jest za mało, a zadań mają za dużo" - stwierdzili w interpelacji. Dodali, że na straż miejską mogą być także przekierowane dodatkowe zadania, pełnione dotychczas przez policję. Według nich ma być to związane z problemami kadrowymi, występującymi w policji. Funkcjonariusze ci masowo składają wnioski o przejście na emeryturę . Na taki krok w tym roku może się zdecydować od 5,5 do nawet ponad 7 tysięcy funkcjonariuszy.

"Jest dużo zadań, czy będzie większe wynagrodzenie?"

Radni KO zwracają także uwagę na to, że od kilku lat ustawodawca nakłada na straż miejską nowe zadania i obowiązki. "Od 30 sierpnia 2021 roku strażnicy miejscy otrzymali uprawnienia karania mandatami kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego i rowerzystów" - czytamy w interpelacji. Jako inny przykład radni KO podają zeszłoroczny projekt ustawy dający strażnikom miejskim prawo do kontrolowania ruchu drogowego wobec kierujących pojazdami nieuprawnionymi do poruszania się po wyznaczonym przez zarządcę drogi pasie ruchu dla autobusów, określonym odpowiednim znakiem drogowym.

Do straży miejskiej po uzyskaniu pełnoletniości?

Postulują więc o obniżenie wieku, uprawniającego do wstąpienia w szeregi straży miejskiej. By stało się to możliwe proponują zmiany w obowiązującej ustawie o strażach gminnych (miejskich) w części dotyczącej minimalnych wymogów do pracy w straży miejskiej poprzez obniżenie wieku z 21 lat do 18 lat. "Podobne rozwiązanie obowiązuje w policji czy też wojsku, gdzie dolną granicą wieku jest osiągnięcie pełnoletniości" - zaznaczyli w interpelacji.