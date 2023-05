Radni dorzucili pieniędzy na remonty ulic. Miasto wyda w sumie ponad 100 milionów

Rada Warszawy przyznała dodatkowe środki

Prace na 27 ulicach

Zarząd Dróg Miejskich będzie w tym roku prowadzić prace na 27 ulicach. Oprócz wymienionych wyżej remonty i przebudowy przejdą następujące ciągi ulic: Hynka na odcinku al. Krakowska-Żwirki i Wigury, al. Niepodległości (od Nowowiejskiej do al. Armii Ludowej), Senatorska (od Wierzbowej do Miodowej), Popiełuszki (Krasińskiego - pl. Grunwaldzki), Piękna (Górnośląska-pl. Konstytucji), Jana Olbrachta (Sowińskiego - Wincentego Pola), Chodecka (Kondratowicza - Krasnobrodzka), Kijowska (Markowska - Targowa), Ordona na odcinku Stańczyka - Ordona 5B oraz ciąg ulic Głębocka i św. Wincentego, od ronda przy drodze ekspresowej S8 do skrzyżowania z Kondratowicza, w ramach budowy buspasa.