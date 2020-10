Apelują do wojewody o szczepionki na grypę. "Będziemy mogli ratować życie i zdrowie"

"Z takim problemami spotykamy się w mieście"

Jako radni zaapelowali do wojewody o to, by skierował ich więcej do Warszawy. Z ich informacji wynika, że dawki, które można by przekazać, znajdują się w Agencji Rezerw Materiałowych. - To jest organ, który odpowiada za strategiczne rezerwy państwa, ale czas te strategiczne rezerwy uruchomić zanim będzie za późno. Sezon grypowy tak naprawdę się już zaczął, ilość zachorowań będzie rosła i rosła, my musimy zaszczepić szczególnie wrażliwe, szczególnie potrzebujące osoby – przekonywał radny.