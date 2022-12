Sylwester powinien być bezpieczny dla zwierzaków. Radni apelują o nieużywanie fajerwerków

Swoje stanowisko wyrazili radni z Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy. Zwrócili ona uwagę, że huk i rozbłyski fajerwerków powodują u zwierząt panikę, a co za tym idzie spadek odporności. Wystraszone pupile mogą też uciec właścicielowi.

Wystraszony pupil może się zagubić

Właściciele psów i kotów powinni zwrócić szczególną uwagę nie tylko na bezpieczeństwo czworonoga, ale też odpowiednie oznakowanie w postaci czipa czy adresatki. W przypadku zgubienia się zwierzęcia, ułatwi to dostarczenie czworonoga bezpośrednio do opiekuna. Zgłoszenia o znalezieniu zagubionego zwierzęcia przyjmowane są przez Straż Miejską, pod numerem alarmowym 986. Funkcjonariusze odwożą następnie zaczipowane czworonogi pod przypisany adres właściciela. Ekopatrol przekazuje też zwierzęta do specjalistycznych placówek, takich jak Schronisko Na Paluchu, ośrodek CITES i Ptasi Azyl działające przy warszawskim zoo, a także lecznic weterynaryjnych, które współpracują ze Strażą Miejską.