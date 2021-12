Dwoje radnych wyrzuconych z klubu KO. Bo nie poparli budżetu

"Jako Lewica wierzymy w samorządy"

Dlaczego nie poparli budżetu?

Podwyżka cen biletów i pieniądze na kopciuchy

- Zagłosowanie za projektem budżetu na rok 2022 w obecnym kształcie to jest zagłosowanie za podwyżką cen biletów komunikacji miejskiej - powiedziała Diduszko-Zyglewska (we wtorek Rafał Trzaskowski dopuścił taką możliwość). Podkreśliła, że transport publiczny to "absolutnie kluczowa rzecz w programie Lewicy". Zwracała również uwagę, że linie kursujące do znajdujących się na obrzeżach miasta dzielnic mają "obcinane kursy", co nie zachęca osób tam mieszkających do rezygnacji z samochodów. - Jeżeli podniesiemy ceny biletów, to jeszcze mniej osób będzie jeździło transportem publicznym, a w efekcie będziemy oddychać jeszcze bardziej zatrutym powietrzem - oceniła.