Radni Koalicji Obywatelskiej chcą odwołania komendanta stołecznego policji

Rada Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie odwołania komendanta stołecznego policji. Zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy poparli projekt uchwały, jego decyzje doprowadziły do eskalacji przemocy wobec uczestników protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Przeciwni byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Treść stanowiska ocenili jako próbę wywierania politycznego nacisku na policję.

- My, jako klub KO, proponujemy stanowisko z żądaniem zdymisjonowania komendanta policji za brutalne działania policji wobec warszawianek podczas Strajku Kobiet - dodała podczas dyskusji na ten temat Agata Diduszko-Zyglewska. Radni KO zachęcali też radnych opozycji do wzięcia udziału w jednej z takich demonstracji, aby zobaczyli, jak one wyglądają poza przekazem medialnym.