Rada Warszawy: najważniejszym zadaniem jest stworzyć uchodźcom drugi dom

Rada Warszawy potępiła w czwartek atak Rosji na Ukrainę i zerwała współpracę z rosyjskimi miastami. W treści uchwały zapewniono też o gotowości do podjęcia kroków mających na celu zorganizowanie finansowego wsparcia dla Kijowa. Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił informacje na temat pomocy dla uchodźców przybywających do stolicy.

Czwartkowa sesja rady miasta został zwołana na wniosek grupy radnych, którzy oczekiwali od prezydenta stolicy informacji na temat pomocy humanitarnej dla osób uciekających z Ukrainy opierającej się przed rosyjską inwazją. Ratusz poinformował wieczorem, że prezydent Rafał Trzaskowski podkreślał w swoim wystąpieniu bezprecedensowy odruch pomocy i to, że to właśnie samorządy są na pierwszej linii frontu. Podziękował także radnym i wszystkim pracownikom miejskich jednostek oraz wolontariuszom. - Warszawa to miasto, które pamięć wojny ma w swoim DNA. Nam nie trzeba mówić, co oznacza wojna, bo nasze miasto było zniszczone w prawie 90 procentach. Ukraińcy walczą także o nasze wartości - powiedział w czwartek Rafał Trzaskowski.