Rabiej: już dwa lata temu proponowaliśmy zmiany w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podczas wtorkowej konferencji Paweł Rabiej, zastępca prezydenta Warszawy odniósł się do złożonego w poniedziałek w Sejmie przez posłów PiS projektu nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych wydanych z naruszeniem prawa stołecznych decyzji reprywatyzacyjnych, który ma - zdaniem autorów - usprawnić procedurę przyznawania odszkodowań lokatorom. Swój projekt w tej sprawie złożył również klub Lewicy .

Rabiej: Trzaskowski miał rację

Jego zdaniem zgłoszona propozycja "bardzo cieszy", ale "zarazem pokazuje, że komisja jest instytucją, która nie potrafi rozwiązywać problemów i wyzwań, do których została powołana".

- Dowodzi to tego, że pan prezydent Rafał Trzaskowski miał rację w 2018 roku, kiedy jeszcze jako poseł Platformy Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy, która mówiła, że nie wolno zwracać kamienic wraz z lokatorami - powiedział Rabiej. Doprecyzował, że chodzi o poprawkę do ustawy o gospodarce nieruchomościami, której Sejm ostatecznie nie rozpatrzył.

- Pan prezydent Trzaskowski miał również rację, kiedy tutaj, już w ratuszu, kwestionował zapisy i decyzje podejmowane przez komisje w zakresie odszkodowań i zadośćuczynień, dlatego że istnieją twarde argumenty prawne, które powodują, że trzeba było je niestety tutaj zaskarżać - zaznaczył Rabiej. Jak wyjaśnił, nie chodziło o kwestionowanie meritum ani samej zasady sprawiedliwości, bo ratusz zgadza się co do tego, że powinny być wprowadzone zadośćuczynienia, ale dlatego, że "ustawa o komisji weryfikacyjnej jest dziurawa, o czym wszyscy od samego początku wiedzieli".

Zła wola komisji weryfikacyjnej

Rabiej ocenił, że długie oczekiwanie na przygotowanie nowelizacji ustawy to wynik nie tylko chaosu, sporów i niekompetencji wewnątrz komisji. - Podejrzewam też niestety złą wolę, bo tam, gdzie trzeba użyć instrumentalnie lokatorów do tego, żeby zaatakować, mówić o krzywdach, tam komisja weryfikacyjna wie, co robić, tam potrafi zwołać konferencje, zaprosić lokatorów, podkręcić, uderzyć i zaatakować - mówił Rabiej. - Ale tam, gdzie trzeba znaleźć rozwiązanie, które było proponowane od dwóch lat, tego już komisja nie potrafi - dodał.