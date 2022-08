Quadem po rezerwacie przyrody. Lasy Miejskie mówią o konsekwencjach dla zwierząt

- Jeżeli chodzi o wpływ na przyrodę, to od płoszenia po fizyczne zniszczenie. Płoszenie jest czasami bardziej groźne od tego fizycznego zniszczenia. Bo na przykład quad może przejechać i zniszczyć lęg, ale hałas, spaliny i presja ludzka - pozostawiony zapach, śmieci - one mają daleko szersze oddziaływanie - powiedziała dyrektor.

Szereg zniszczeń

Zaznaczyła, że jeżeli jest to incydentalny przypadek, to wiadomo, że zwierzęta są przystosowane do tego, żeby przeżywać stres i się regenerować po przeżyciu stresu. - A jeżeli mówimy o realiach miejskich, kiedy te zwierzęta są płoszone kilka, czy kilkanaście razy dziennie przez długi czas, to mamy do czynienia z nakładającym się notorycznym stresem. To jest bardzo groźne dla dzikich zwierząt - podkreśliła.