Radna stolicy pyta o parkingi dla hulajnóg. Warszawa mówi, że nie może ich stworzyć, Kraków już je ma

W sobotę, aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze udostępnili na Twitterze zdjęcia porozrzucanych hulajnóg na Grochowskiej. "Kto im zabroni? Bo przecież nie Warszawa, której nie spieszy się do wprowadzania jakichkolwiek regulacji, chociaż inne miasta próbują to robić" - napisali.

O to, czy w Warszawie nie mogłyby powstać parkingi dla hulajnóg elektrycznych, zapytała radna Aleksandra Śniegocka-Goździk. Zachęciła, aby ratusz porozmawiał z operatorami, a później, w porozumieniu z nimi stworzył miejsca, gdzie będzie można zostawiać hulajnogi.

Do sprawy odniósł się wiceprezydent Warszawy.

Soszyński: problemem jest brak przepisów

Zapewnił jednocześnie, że stołeczny ratusz o swoich pomysłach, jak poprawić bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg, już w 2018 roku poinformował Ministerstwo Infrastruktury. Ponowne pismo zostało wystosowane w kwietniu 2019 roku. Natomiast, we wrześniu 2019 roku, w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, złożone zostały obszerne uwagi do projektu ustawy dotyczącej UTO.

W Krakowie się da

Parkingi to po prostu wymalowane farbą miejsca, gdzie można zostawić hulajnogę. Krakowscy urzędnicy najpierw ogłosili przetarg na ich utworzenie, ale ostatecznie wyznaczyli je sami. Na razie jest ich 150.

Na Plantach hulajnogi zwalniają same

Zdecydowano też, że elektryczne hulajnogi będą mogły poruszać się po Plantach i miejskich parkach z maksymalną prędkością 15 kilometrów na godzinę. Czyli wolniej, niż 25 km/h jakie zapisano w rządowym projekcie. - Hulajnogi potrafią się rozpędzić. Niektóre firmy wypierały się, że ich użytkownicy jeżdżą szybko, ale z tym jest różnie. My chcieliśmy, żeby przede wszystkim piesi byli bezpieczni na chodnikach. Dlatego w miejscach, gdzie jest większa liczba pieszych, prędkość wynosi do 15 km/h - powiedział nam Sebastian Kowal z ZTP.

W hulajnogach został zamontowany system, który w momencie, kiedy wjadą na teren objęty zakazem, np. na Planty, spowoduje, że pojazdy zwolnią same. - Stopniowo, nie gwałtownie - zaznaczał Kowal.

Podczas obrad krakowskiej komisji infrastruktury jeden z radnych Łukasz Wantuch postulował, żeby hulajnogi elektryczne w ogóle nie miały możliwości wstępu do parków i na Planty. Jednak żaden z samorządowców go nie poparł. Sebastian Kowal zwraca uwagę, że korzystający z hulajnóg są traktowani jak piesi, a pieszym nie można zakazać wstępu do parków.