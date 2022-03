Znów tłumy przed Stadionem Narodowym. Uchodźcy w kolejce po PESEL

Sytuacji na stadionie przyglądał się Michał Gołębiowski, reporter TVN24. Jak zaznaczył, najpierw obsługiwane są osoby, które do punktu nie dostały się w sobotę. – One dostały specjalne opaski oraz obietnicę, że zostaną dzisiaj wpuszczeni w pierwszej kolejności – relacjonował Michał Gołębiowski.

Ratusz: obsługiwaliśmy trzysta osób na godzinę

Punkt na PGE Narodowym będzie w niedzielę czynny do 16.00. W sobotę już chwilę po godzinie 8.00 urzędnicy zapraszali uchodźców, aby przyszli kolejnego dnia. W punkcie pojawiły się tłumy.

- 1120 numerów PESEL nadali w sobotę urzędnicy m.st. Warszawy Ukraińcom w punkcie na PGE Narodowym. To liczba porównywalna z tym, ile wszystkie urzędy dzielnicowe wydały pierwszego dnia składania wniosków - przekazała w sobotę wieczorem Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Gdzie znajduje się punkt?

Nadawaniem numerów PESEL zajmowało się 60 urzędników oddelegowanych przez warszawski Ratusz. Zgodnie z ustaleniami ze stroną rządową wkrótce ma do nich dołączyć 40 urzędników administracji rządowej.

Numer PESEL na Stadionie Narodowym będą otrzymywać osoby, które bezpośrednio przeszły granicę z Ukrainy do Polski od 24 lutego. "Do wniosku należy dołączyć m.in.: wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę, dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości oraz fotografię spełniającą określone parametry" - wyliczył stołeczny ratusz.