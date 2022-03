Od czterech miesięcy w "Alternatywach" pomagają rodzicom osób LGBT. "Mogą tu uzyskać rzetelne informacje"

W Ursynowskim Domu Kultury "Alternatywy" od czterech miesięcy działa punkt wsparcia dla rodziców osób LGBT. - Najlepszym wskaźnikiem, świadczącym o tym, że nasz punkt był i jest potrzebny, jest ogromne i niesłabnące zainteresowanie jego ofertą. Zapewniam, że projekt będzie kontynuowany - zapowiedział w czwartek dyrektor placówki Krzysztof Czubaszek.

W międzynarodowy Dzień Widoczności Osób Transpłciowych przedstawiciele Ursynowskiego Domu Kultury Alternatywy podsumowali cztery miesiące działalności punktu wsparcia dla rodziców osób LGBT. Jest to pierwsze tego typu miejsce w Warszawie, prowadzone przez instytucję samorządową. Punkt uruchomiono w "Alternatywach" od 10 grudnia ubiegłego roku. Rodzice oraz pedagodzy mogą bezpłatnie otrzymać w nim pomoc w ramach rozmów na żywo i konsultacji telefonicznych oraz online. Dyżury stacjonarne odbywają się w każdy piątek w godzinach 9 - 12.

-To taka inicjatywa, która może wydawać się mała i drobna, bo każdorazowo na dyżurze jest około czterech osób. Każda z tych osób to przede wszystkim rodzice, pedagodzy i nauczyciele. Ale za każdą z nich stoi kilkadziesiąt osób, które dalej są edukowane. Każde takie piątkowe spotkanie to rzucony kamień, który zatacza dalej kręgi edukacji - zaznaczyła podczas konferencji prasowej Ewelina Negowetti, specjalistka i koordynatorka punktu.

Podczas konsultacji udzielane są porady, jak odnaleźć się w nowej sytuacji, wspierać dzieci i tworzyć przestrzeń bez wykluczenia. Koordynatorka punktu tłumaczyła, że istotą i podstawą jest rozmowa. - Konsultant z ursynowskich "Alternatyw" nie realizuje wsparcia terapeutycznego, istotą jego oferty jest rozpoznanie, jakiego rodzaju pomocy dana osoba potrzebuje, a następnie pokierowanie do właściwego specjalisty. Osoby dążące do korekty płci, a także ich rodzice, mogą tu uzyskać rzetelne informacje o tym, jak przebiega proces tranzycji, jakie w tym celu należy podjąć kroki, czy do jakiego lekarza należy się udać - wskazała.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji mogą umawiać się na nie pod adresem: ewelk@icloud.com.

Dyrektor UCK: chcemy, żeby wszyscy czuli się tu dobrze

Dyrektor UCK Krzysztof Czubaszek poinformował, że w ciągu czterech miesięcy działalności punktu, zorganizowano już czternaście spotkań na żywo, dziesiątki godzin konsultacji on-line i liczne wydarzenia tematyczne. Jak dodał, celem UCK jest tworzenie "otwartej i przyjaznej przestrzeni". - Chcemy, żeby ta przestrzeń nikogo nie wykluczała, żeby wszyscy czuli się tu dobrze, czuli się potrzebni i akceptowani - podkreślił.

- Projekt jest realizacją nie tylko założeń Warszawy, jako miasta różnorodnego i dla wszystkich, ale także odpowiedzią na rosnącą liczbę samookaleczeń i prób samobójczych wśród uczniów. Nie chcemy i nie możemy pozostać na to obojętni - zwłaszcza w dobie ataków i wykorzystywania sytuacji mniejszości do budowania kapitału politycznego przez niektóre ugrupowania - zaznaczył dyrektor UCK.

- Najlepszym wskaźnikiem, świadczącym o tym, że nasz punkt był i jest potrzebny, jest ogromne i niesłabnące zainteresowanie jego ofertą. Zapewniam, że projekt będzie kontynuowany, a przestrzeń naszego centrum pozostanie przyjazna wszystkim. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, chcemy dopasowywać ofertę punktu do potrzeb mieszkańców, czyli osób, dla których jest on prowadzony - dodał Czubaszek.

Warszawa podpisze Kartę Różnorodności

Ratusz zamierza podpisać Kartę Różnorodności. - To jest międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Unii Europejskiej, prowadzona w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dotyczy promowania różnorodności w miejscu pracy, przede wszystkim walki o to, by nie było wykluczeni i dyskryminacji. Miasto Stołeczne Warszawa postanowiło podpisać ten dokument - poinformowała Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w ratuszu.

Jak dodała, ratusz przygotował też politykę różnorodności społecznej. – To bardzo duży i ważny dokument dla miasta, który określa zasady i wartości, jakimi powinniśmy się kierować, by czerpać z potencjału różnorodności, przeciwdziałać wykluczeniu, dyskryminacji. Dokument również określa, jakimi zasadami powinniśmy się kierować w realizacji różnych miejskich programów – wyjaśniła Zdrodowska.

"My, trans" - spotkanie z Piotrem Jaconiem

W czwartek, 31 marca o godzinie 19:00 "Alternatywy" organizują specjalne spotkanie z Piotrem Jaconiem, dziennikarzem TVN24 i autorem poruszającego zbioru wywiadów "My, trans" z osobami transpłciowymi, ich rodzicami, psycholożką, adwokatką, aktywistką i księdzem. Bohaterowie publikacji, odwołując się do swoich - niekiedy bolesnych - doświadczeń, pokazują, jak istotny jest brak ocen i moralizatorstwa, a także bezwarunkowa miłość do własnych dzieci.

W spotkaniu udział wezmą Renata i Radosław Bąkałowie oraz ich transpłciowa córka Laura, a poprowadzi je dziennikarz Anton Ambroziak. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa prac osób transpłciowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, należy jedynie pobrać wejściówkę.

Autor:kk/r

Źródło: tvnwarszawa.pl