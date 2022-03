Teatr Rampa otwiera punkt opieki dla dzieci z Ukrainy. Zajmą się nimi wolontariusze, ale też aktorzy

Na Targówku działa już punkt opieki dla dzieci, które trafiły do Polski uciekając przed wojną. - W tym "przedszkolu" można pozostawić dzieci pod opieką pedagogów i animatorów kultury, by spokojnie zająć się załatwianiem tak ważnych spraw, jak mieszkanie, dokumenty czy praca - mówi Michał Walczak, dyrektor Teatru Rampa, w którym otwarto punkt.

Punkt opieki dla dzieci

Wyjaśnił, że teatr zaprosił wszystkich ukraińskich opiekunów z dziećmi do bezpłatnego punktu opieki dla dzieci uchodźców. - W tym "przedszkolu" można pozostawić dzieci pod opieką pedagogów i animatorów kultury, by spokojnie zająć się załatwianiem tak ważnych spraw, jak mieszkanie, dokumenty czy praca - poinformował.

Przypomniał, że jest to możliwe dzięki temu, że Teatr Rampa ma dużo przestrzeni i cztery sceny. - Mogliśmy sprawnie przeorganizować pracę, by taki punkt dla dzieci utworzyć. I on teraz codziennie działa od godz. 8 do czasu, gdy rodzice zgłoszą się po odbiór ostatnich dzieci - wyjaśnił.