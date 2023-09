Pseudokibice i magazyn narkotyków o czarnorynkowej wartości 16 milionów

Jak wskazała rzeczniczka, policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili działania, których wynikiem było zatrzymanie dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zabezpieczając przy tym ogromne ilości narkotyków.

Magazyn narkotyków i pseudokibice

"Wytężona praca policjantów doprowadziła ich do mieszkania na jednym z warszawskich osiedli. Wszystko wskazywało, że właśnie w tym miejscu podejrzani zlokalizowali magazyn narkotyków. W wyniku dalszych czynności ustalono, iż jest on nadzorowany przez osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców warszawskiego klubu piłkarskiego" - zaznaczyła w komunikacie podinspektor Jurkiewicz. Jak dodała, gdy funkcjonariusze potwierdzili, że właśnie odbywa się dostawa zabronionych środków do magazynu, natychmiast zatrzymali dwie osoby podejrzane o zaangażowanie w przestępczy proceder.