Przyznał się do kradzieży blisko 100 laptopów z firmy. Brakuje jednak ponad 260 urządzeń

Mężczyzna od roku pracował u wykonawcy świadczącego usługi informatyczne dla firmy, z której skradziono laptopy. Był osobą odpowiedzialną między innymi za wydawane sprzętu komputerowego pracownikom. Policjanci ustalili, że 46-latek wkładał do plecaka po jednym laptopie i zanosił od razu do lombardu. W ten sposób miał sprzedać 23 komputery o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych.

Policja: skradzionych urządzeń mogło być nawet 266

- To jednak tylko liczba, którą udowodniono zatrzymanemu na tym etapie dochodzenia. On sam przyznał się do bisko 100 takich kradzieży, a remanent w firmie wykazał brak aż 266 laptopów. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie jest wykluczone, że zarzuty dotyczące 46-latka zostaną rozszerzone - poinformował podinspektor Robert Szumiata.